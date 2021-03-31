Егор Крид тратит на себя и свою девушку более 5 миллионов рублей в месяц

Певец Егор Крид назвал сумму, которую тратит на себя и на свою девушку в месяц. По его словам, она достигает пяти миллионов рублей. Этой информацией артист поделился в рамках YouTube-проекта «Вопрос ребром».

Чаще всего Крид встречается с представительницами слабого пола, которые способны самостоятельно себя обеспечить. Однако этот факт не мешает рэперу делать дорогие подарки. На возлюбленную артист тратит больше, нежели на себя. Крид может купить очень дорогой презент стоимостью в несколько миллионов рублей, себя он не считает жадным человеком. В целом у него никогда не было избранницы, которая бы находилась с ним из-за денег.

Разговор между Бастой и артистом зашел не только о материальных вещах, но и о необычных инцидентах в личной жизни. Крид признался, что после проведенной ночи с очередной избранницей всегда старается удостовериться, нет ли у нее какого-либо компромата на него. Однажды у артиста был случай, когда в Москве он провел ночь с дамой, а утром внутренний голос внезапно подсказал ему проверить ее телефон. Оказалось, что в галерее смартфона присутствовали фото знаменитости во всех ракурсах.

Источник: www.youtube.com