 

Ксения Бородина с помощь гадалки «приворожила» Давида Манукяна

31.03.2021, 10:40, Разное
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Участницей нового выпуска шоу Comment Out на YouTube-канале стала ведущая «ДОМа-2» Ксения Бородина. В рамках выполнения одного из заданий она с помощью гадалки «приворожила» экс-возлюбленного своей коллеги Ольги Бузовой – Давида Манукяна.
Ведущий шоу Владимир Маркони предупредил, что по правилам программы Ксения Бородина не имеет права отказаться от ритуала. Она возмутилась и спросила, зачем ей Дава нужен, сопротивляясь участвовать в этом действии до последнего. В момент жарких споров в студию вошла гадалка в черном наряде. Она заявила, что принесла с собой в сосуде кладбищенскую землю. «Приворот» Давида Манукяна эксперт сопроводила «магическим заклинанием». По окончанию ритуала гадалка при всех сожгла снимок, на котором запечатлен экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

Как передает издание «Слово и Дело», Ксения Бородина произносила «заклинание» сквозь смех. Ведущий предложил ей для закрепления эффекта поставить лайки под фото Давида Манукяна в микроблоге Instagram. Супруга Курбана Омарова наотрез отказалась это делать.



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