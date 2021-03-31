 

Американцы обратились к Байдену с призывом начать диалог с Путиным: Мы глубоко встревожены

31.03.2021, 10:38, Разное
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Представители 27 объединений отправили коллективное письмо главе Белого дома. Они признались, что “глубоко встревожены” ситуацией, и призвали Джо Байдена начать диалог с коллегой Владимиром Путиным для “решения угроз гонки ядерных вооружений”.

Исполнительный директор организации “Прогрессивные демократы Америки” Алан Мински отметил, что члены Демократической партии не поддерживают линию агрессивной внешней политики по отношению к России. По его словам, американцы хотят “безопасный мир с международным сотрудничеством”.

Мински подчеркнул, что сегодня перед администрацией США стоит гораздо более серьезная задача – оправиться после пандемии коронавируса. Эксперт напомнил, что в прошлом году COVID-19 нанес сильный удар по экономике страны и системе общественного здравоохранения.

“Мы не можем терпеть бряцание оружием в холодной войне”, – заявил он.

Напомним, в середине марта Джо Байден дал большое интервью, где обрушился с обвинениями на Россию. Президент США положительно ответил на вопрос, считает ли он своего коллегу Владимира Путина убийцей, и сообщил о попытках Кремля вмешаться в ход выборов.

Глава России в свою очередь пожелал Джо Байдену здоровья, и отметил, что каждый видит в окружающих людях собственные качества. Владимир Путин добавил, что в детской фразе “Кто как обзывается, тот сам так называется” на самом деле заложен глубокий смысл.



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