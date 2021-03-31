Поможет ли отказ от мастурбации увеличить уровень тестостерона? Мнение эксперта



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NoFap – растущее движение, которое декларирует цель отказа от мастурбации и даже от секса на продолжительные периоды времени, обычно около 90 дней. Учредители описывают NoFap как общественную платформу сексуального здоровья, созданную для помощи людям с зависимостью от порнографии и компульсивным сексуальным поведением.

Однако теперь NoFap делает заявления о пользе отказа от мастурбации, которая распространяется далеко за пределы облегчения зависимости от порно. Организация информирует о целом спектре сексуальных, физических и психических улучшений, включая увеличение уровня тестостерона. Есть ли этому какие-либо доказательства?

Заявляемая польза от прекращения мастурбации, согласно NoFap

Сексуальная

Физическая

Психическая

Усиление сексуального удовольствия

Более сильный оргазм

Увеличение интереса к здоровым сексуальным отношениям

Усиление сексуального драйва

Улучшение самоконтроля во время секса

Усиление роста мышц

Улучшение сна

Более высокий уровень энергии

Лучшая концентрация внимания

Улучшение эрекции или излечение эректильной дисфункции

Улучшение физической выносливости

Улучшение качества спермы

Повышение уровня тестостерона

Усиление ощущения счастья

Рост уверенности в себе

Повышение мотивации и усиление воли

Снижение уровня стресса и тревожности

Рост духовности

Лучшее принятие себя

Улучшение отношения к людям противоположного пола

Тестостерон действительно оказывает глубокое влияние на настроение мужчин. Было показано, что он влияет на уровень мотивации и ощущения счастья, улучшает течение депрессии. Он связан с ростом мышц и физическими способностями (поэтому он запрещен для применения для большинства спортивных соревнований). Многие аспекты мужской сексуальной функции также зависят от тестостерона. Почему бы нам не соединить точки между NoFap и тестостероном?

Причина – слабые доказательства. В качестве поддержки теории, что половое воздержание увеличивает уровень тестостерона, регулярно цитируют два исследования. В первом их них у десяти мужчин дважды замерили уровень тестостерона перед мастурбацией и оргазмом, а затем – спустя 10 минут. Далее участников исследования попросили воздерживаться от любой сексуальной активности в течение трех недель. Затем описанный эксперимент с измерением уровня тестостерона повторили. Во втором эксперименте, после воздержания, уровень этого гормона до мастурбации был выше, чем после.

Несмотря на выводы этого исследования, само оно было небольшим. Увеличение уровня тестостерона у мужчин могло на самом деле произойти от предвкушения сексуального возбуждения во время второго эксперимента после воздержания. Более того, во время первого эксперимента уровень тестостерона до и после мастурбации был одинаковым, а во время второго – отличался лишь немного. Таким образом, без большего количества данных невозможно заявить, что воздержание увеличивает уровень тестостерона.

Авторы второго исследования сообщили об увеличении уровня тестостерона на 45% через семь дней воздержания. Но это был временный пик, после которого уровень вернулся к прежнему значению даже после продолжения воздержания. Такие преходящие колебания уровня тестостерона едва ли могут оказать длительный эффект на мужское здоровье, они могут преимущественно служить регулированию образования новой спермы.

С другой стороны, несколько исследований демонстрировали отсутствие влияния воздержания на уровень тестостерона или даже повышение этих уровней после мастурбации или секса. Измерение уровня тестостерона у 34 молодых здоровых мужчин после самоудовлетворения показало именно его повышение. Однако долгосрочные эффекты не проверялись. В лучшем случае доказательства связи мастурбации с уровнем тестостерона ограничены или смешаны.

Доводам NoFap противостоит хорошо документированное полезное действие сексуальной активности, включая мастурбацию, на здоровье. Выработке эндорфинов по время оргазма вызывает позитивные чувства. Мастурбация может облегчить стресс, помочь расслабиться, улучшить сон, поднять настроение, снять сексуальное напряжение и даже лучше понять свои сексуальные потребности. Возможно, она снижает риск рака предстательной железы у мужчин, хотя причинно-следственная связь в настоящее время не доказана.

Психологические факторы

Фактически у мастурбации самой по себе, судя по всему, нет негативных эффектов на сексуальное и общее здоровье, в частности – на их аспекты, связанные с тестостероном. Проблема может быть в избыточной мастурбации и отношении к самоудовлетворению.

Личное восприятие мастурбации может обладать психологическим эффектом, который влияет на уровень тестостерона. Если у человека после мастурбации есть чувство вины, у него возможно накопление тревожности и депрессии. Это чувство вины может происходить из ощущения аморальности, например, нечестности по отношению к партнеру или религиозного конфликта. Исследование, которое изучало мотивацию сексуального воздержания, показало, что оно обычно связано с восприятием мастурбации как чего-то неправильного и нездорового.

Стресс от продолжительных чувства вины, депрессии и тревожности может вызывать снижение уровня тестостерона. В такой ситуации воздержание может привести к облегчению этих психических проблем и, теоретически, поспособствовать увеличению уровня тестостерона. В таком случае, возможно, аргументы должны касаться не самой мастурбации и ее частоты, а улучшения понимания сексуального поведения.

В то же время, воздержание от мастурбации может помочь людям с деструктивной зависимостью от порнографии. Отвлечение от порно, мастурбации и даже от секса на длительное время может помочь разорвать порочный круг. Помимо этого, польза отказа от мастурбации сводится к единичным рассказам, и доказательства ее влияния на уровень тестостерона просто отсутствуют.

Автор – Даниел Келли (Daniel Kelly), биохимик, Университет Шеффилд-Халлам

Оригинал статьи опубликован в The Conversation

Перевод – MeдНовости