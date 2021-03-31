Скандалы: Ставропольскому вице-губернатору аукнулся «ямальский проект»

Роман Петрашов, по версии следствия, кинул на 130 млн руб. предпринимателя, который с его помощью пытался получить выгодные контракты в ЯМАО

Сотрудники ФСБ и МВД задержали исполняющего обязанности заместителя главы правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, работая в структурах ЛУКОЙЛа, а затем и в краевом правительстве, господин Петрашов кинул на 130 млн руб. предпринимателя, который с его помощью пытался получить выгодные контракты в Ямало-Ненецком автономном округе. Отметим, что совсем недавно за коррупцию был арестован еще один зампред ставропольского кабинета Александр Золотарев, после чего губернатор отправил правительство в отставку.

Романа Петрашова задержали в его служебном кабинете, в который силовики пришли в медицинских масках, словно реагируя на соответствующее предупреждение на двери. Обыскав кабинет и дом чиновника, оперативно-следственная группа проследовала вместе с ним в УМВД по Ставропольскому краю, где было оформлено задержание. Затем господина Петрашова планируют самолетом доставить в Москву. Предполагается, что уже в среду суд изберет ему меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело в отношении Романа Петрашова и неустановленных лиц возбудил следователь СУ СКР по Южному округу Москвы, заподозривший чиновника в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, инкриминируемые господину Петрашову преступления были совершены им в 2013–2015 годах, когда он был главным инженером ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» на Украине, а затем стал зампредом правительства Ставропольского края.

В правительстве края Роман Петрашов появился в октябре 2013 года, через месяц после назначения Владимира Владимирова исполняющим обязанности главы Ставрополья. В интервью зампред рассказывал, что был знаком с господином Владимировым еще по работе в Когалыме, где они вместе «осуществляли инвестиционный проект», который будущий губернатор «курировал» как представитель головного предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». А затем пересекались в Ямало-Ненецком автономном округе, где господин Петрашов работал в «Ямалнефтегазе», а господин Владимиров, занимавший тогда должность заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, курировал топливно-энергетический комплекс. В правительстве Ставропольского края Роман Петрашов курировал реальный сектор экономики. Среди проектов, которые упоминались им как особо сложные и важные, назывались, в частности, автосборочное предприятие «Ставрополь Авто», где планировали вести сборку китайских автомобилей, а также создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в Буденновске на базе предприятия «Ставролен».

Параллельно со своей основной работой господин Петрашов, считает следствие, попытался выступить в роли решальщика, предложив известному на Ямале предпринимателю Альви Аслаханову участие в проекте, связанном с обустройством Пякяхинского месторождения (расположено в 240 км от Нового Уренгоя, суммарные запасы нефти составляют 69,5 млн тонн, а газа — 234,2 млрд кубометров).

Господин Аслаханов, согласно предложению господина Петрашова, якобы мог претендовать на субподряд в сооружении водозабора и пожарного депо на месторождении, на которые выделялось 1,115 млрд руб.

Первый взнос за участие в проекте претендента составил 10 млн руб., которые тот, по данным следствия, через посредника передал господину Петрашову в Москве в ноябре 2013 года. Затем в апреле 2014 года в ресторане «Бакинский бульвар» господин Аслаханов заплатил решальщику аналогичную сумму, чтобы одна из его компаний заняла место ООО «Уренгойспецстрой», подконтрольного господину Петрашову и уже ставшего субподрядчиком.

Ставший уже чиновником господин Петрашов обещал внести изменения в контракт «путем ослабления обязанностей», взятых на себя этим ООО. Всего, по данным следствия, зампред правительства и его структуры получили около 130 млн в рублях, долларах и евро, однако своих обязательств не выполнили. Как считает следствие, никаких действий в интересах господина Аслаханова Роман Петрашов и связанные с ним лица «предпринять не могли и не намеревались, а полученные денежные средства в особо крупном размере похитили путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению».

Следует отметить, что это уже второе в марте задержание крупных чиновников в Ставрополе. Первым оказался вице-премьер Александр Золотарев, который, по версии СКР, получил взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 60 млн руб. После ареста господина Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил кабинет в отставку, отметив, что назначения в краевое правительство теперь будут происходить только после антикоррупционных проверок, которые проведут правоохранительные органы. Последние начали их сразу с задержаний.

Николай Сергеев, Александра Ларинцева