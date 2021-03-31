 

Скандалы: Знак от фараона

31.03.2021, 10:20, Разное
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Кризис в Суэцком канале случился после того, как потревожили мумий

Местные блогеры считают, что напасти, обрушившиеся на минувшей неделе на Египет, неслучайны. ЧП начались из-за того, что 22 мумии, в том числе Рамсеса II и Яхмос-Нефертари, вскоре будут вновь потревожены — их будут перевозить на новое место. Эту тему активно обсуждают в местных соцсетях, сообщает Daily Mail. Блогеры заметили подозрительное совпадение: все ЧП начались после того, как власти сообщили о том, что 3 апреля более двух десятков мумий будут перевезены из Каирского египетского музея на новое место – в Музей египетской цивилизации в Фустате. Сразу после этого начались катастрофы: гигантский контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал, в Сохаге столкнулись два поезда, из-за чего погибло 32 человека, а в Каире рухнуло 10-этажное здание, погребя под обломками 25 человек…

Местные блогеры считают, что все это не случайно, и напоминают о проклятии фараона, которое гласит: «Смерть на быстрых крыльях настигнет всякого, кто коснется могилы фараона». Эти слова, якобы начертанные в гробнице Тутанхамона, начали сбываться после того, как 99 лет назад археологи потревожили его мумию.

Версия о вновь заработавшем проклятии так широко распространилась в стране, что местное ТВ было вынуждено призвать для комментариев ученых. На телеканале «Аль-Арабия» появился известный египтолог Захи Хавасс, заявивший, что никакого проклятия в природе не существует, а смерти тех, кто работал на раскопках гробниц в прошлом, были вызваны действием ядовитых микроорганизмов. «Процессия перевозки царских мумий – лучшая реклама для Египта, – добавил ученый. – В течение 40 минут взгляды всего мира будут прикованы к нашей стране».

Среди музейных экспонатов, которые планируется перевезти 3 апреля, – мумии фараонов Рамсеса II, Секененра Таа II, Тутмоса III и Сети I, а также цариц Хатшепсут, Меритамон и Яхмос-Нефертари.

Ever Given

Легенда о проклятии фараона появилась после того, как 22 человека из экспедиции лорда Карнарвона, так или иначе связанных со вскрытием гробницы Тутанхамона в 1922 году, в последующие несколько лет умерли от странных смертей. Проклятие якобы выпустил на волю археолог Говард Картер, который первым потревожил мумию. Через несколько дней после вскрытия гробницы канарейка, жившая в луксорском доме Картера, была съедена змеей. В египетской мифологии змеи поражают врагов фараона, так сразу после инцидента пошли слухи о дурном предзнаменовании. А вскоре от заражения крови после укуса комара умер руководитель экспедиции, лорд Карнарвон, положив тем самым начало отсчету смертей жертв проклятия.

Фото: Daily Mail

Сегодня ученые, пытаясь объяснить массовые смерти причастных к раскопкам, выдвигают несколько версий: причиной могли быть яды, заложенные в саркофаг при захоронении, находящиеся в могиле радиоактивные элементы или живущий в плесени грибок.



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