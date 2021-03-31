 

В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия

31.03.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большой склад оружия и боеприпасов обнаружили после ликвидации пожара в частном коттедже в подмосковных Мытищах, из которого мужчина стрелял по силовикам, рассказал представитель экстренных служб.

В экстренных службах сообщили, что «после проливки помещений найдено большое количество различного стрелкового оружия и боеприпасов, включая гранаты», передает РИА «Новости».

После составления соответствующих актов все оружие и боеприпасы направлены в лабораторию для проведения экспертиз.

В данный момент в коттедже работает оперативно-следственная группа, передает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Проводится осмотр коттеджа, собираются улики, имеющие значения для расследования. Следователи также опрашивают родственников подозреваемого Владимира Барданова и очевидцев преступления, устанавливают круг его общения и род деятельности в последнее время.

Источник добавил, что тело подозреваемого направлено на экспертизу для официального опознания и установления точных причин смерти: «По предварительным данным, погиб он от опасных факторов пожара».

Он добавил, что также будет проведена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, полиция пришла с обыском к Барданову накануне около 11.00. Обыск собирались провести в связи с делом о незаконном обороте оружия.

Мужчина бросил в полицию гранаты, а затем открыл стрельбу. Он забаррикадировался в доме. Сообщалось, что дома он хранил целый арсенал оружия и боеприпасов, в коттедже оборудована подпольная мастерская по изготовлению оружия.

При штурме ранение получил сотрудник спецподразделения Росгвардии. Сообщалось, что Барданов применил против силовиков не менее 20 гранат. Позднее в доме начался пожар, огонь заметили примерно в 19.00. Стрелка нашли мертвым в коттедже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Полицейские задержаны в Москве за вымогательство с угрозой возбудить дела о наркотиках

31.07 / Во Львовской области произошла вспышка COVID-19 в монастыре

09.01 / ФРГ согласилась работать с США над общим «планом Маршалла» для поддержки демократии

04.12 / В РФ резко подешевели устаревшие IPhone 7

29.09 / Мать курсанта, выжившего во время крушения Ан-26Ш, сообщила, что сын пошел на поправку

28.09 / Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

14.09 / Мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге

14.02 / Эксперты назвали цены путешествий по стране на День влюбленных

15.02 / Le Figaro – «превратили главного антифашиста в фашиста» — британский публицист осудил попытки «отменить» Черчилля

29.03 / Яценюк: Медведчук – никто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)