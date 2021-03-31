Пообещавший знакомому должность губернатора экс-чиновник пошел под суд

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31.03.2021, 10:06, Новости дня
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Следователи завершили расследование дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который обещал знакомому должность губернатора за 35 млн евро, сообщили в пресс-службе СК.

«Главным следственным управлением СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Нечаева, обвиняемого в покушении на мошенничество», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в 2014 году Нечаев занимал должность вице-губернатора Новгородской области. По данным следствия, с мая по июнь 2020 года он узнал, что один из его знакомых хочет стать губернатором в одном из регионов. 

«За денежное вознаграждение в размере 35 млн евро Нечаев обещал оказать полное содействие в назначении на должность, хотя такой возможности он не имел, выполнять принятые на себя обязательства не собирался», – сообщили в СК.

При получении первой части требуемой суммы Нечаев был задержан. Во время следствия он признал вину.

Ранее Нечаев уже был осужден за совершение аналогичного преступления. В 2016 году он получил 3,5 года колонии, в 2018 году освободился условно-досрочно.



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