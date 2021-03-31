СМИ: Меган Маркл и принц Гарри готовятся к домашним родам

36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл вовсю готовятся к пополнению в семействе: на прошлой неделе герцог Сассекский устроился на две работы — это было необходимо, так как королевская семья перестала помогать им финансово, и весь последний год они жили на наследство, оставленное принцу от его матери, принцессы Дианы. Теперь же стали известны некоторые детали предстоящих родов, которые произойдут в начале лета.

По словам источников издания Page Six, будущая малышка станет первым ребенком британской королевской семьи, который родится на территории Соединенных Штатов. Более того, источники говорят, что Меган и Гарри определились с местом родов — им станет их особняк в Монтесито, штат Калифорния, стоимостью 14 миллионов долларов.

Кстати, это будет уже вторая попытка домашних родов: в 2018 году, когда герцогиня Сассекская была беременна Арчи, она хотела родить во Фрогморе. Но роды задерживались, поэтому было принято решение поехать в частную Портлендскую больницу Лондона, где она 6 мая родила сына.

План Меган был в том, чтобы родить Арчи дома. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах… В конце концов, врачи рекомендовали ей лечь в больницу, а безопасные роды и здоровье Арчи – единственное, что ее тогда заботило. Но сейчас они живут в прекрасном доме в Калифорнии, и это отличное место, чтобы родить девочку,

– сказал инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта дали скандальное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. После чего Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей.

В интервью Опре Уинфри пара не только раскрыла пол своего будущего второго ребенка — оказалось, пара ждет девочку этим летом — но и поделились впечатлениями на этот счет:

Родить сначала мальчика, потом девочку – о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку… Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, – отметил Гарри.

Также в ходе беседы с Опрой Меган и Гарри поделились черно-белым фрагментом из их семейного видео с Арчи, а принц также отметил плюсы своей новой жизни:

Это здорово – иметь большую территорию в своем доме. Мы можем гулять с Арчи, вдвоем или с собаками. Мы занимаемся хайкингом или спускаемся на берег, все очень близко. Особой прелестью для меня является момент, когда я сажаю сына в детское сиденье своего велосипеда и мы отправляемся на прогулку. Это то, чего я никогда не мог позволить себе в своем детстве. Я еду и вижу, как он, раскинув руки, выкрикивает с удовольствием “Пальма”, “Дом”.