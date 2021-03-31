 

В Украине за сутки сделали 18,7 тыс. прививок от COVID-19, больше всего – в Киеве

31.03.2021, 9:54, Новости дня
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За сутки 30 марта в Украине сделали 18 668 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности Украины. 

Всего с начала кампании по иммунизации в стране сделали 231 564 прививки, два человека (оба из Хмельницкой области) получили обе дозы препарата. 

На карте показано число прививок, сделанных в Украине с начала кампании. Скриншот: health-security.rnbo.gov.ua

Больше всего вакцинаций за последние 24 часа провели в Киеве – 1720, также в столице привили наибольшее число людей с начала кампании – 17 289.

На втором месте по этим показателям Днепропетровская область: 1510 и 16 729 прививок соответственно. 

Показатели вакцинации за 30 марта. Скриншот: health-security.rnbo.gov.ua 

29 марта в стране сделали 14 433 прививок. 

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. В лист ожидания вакцинации по состоянию на 23 марта записались 331 131 человек. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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