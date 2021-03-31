 

alyona alyona: Был ли у меня секс? Да! И обязательно с презервативом

31.03.2021, 9:54, Новости дня
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Украинская певица alyona alyona заявила, что может смело назвать себя современным секс-символом. Об этом она рассказала в эфир шоу “Ліпсінк Батл” на “1+1” – запись фрагмента с участием артистки опубликована 29 марта на YouTube-канале проекта

“Сейчас другая красота актуальна. В современном мире секс-символов очень много. Я могу смело назвать себя одним из них. Возможно, я не так много этого всего транслирую, но время покажет”, – заявила артистка.

По словам певицы, пользователи сети, задавая ей вопросы, чаще всего интересуются ее сексуальной жизнью.

“Самый популярный вопрос, который мне задают в Instagram – был ли у меня секс. Да! И обязательно с презервативом”, – призналась alyona alyona. 

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

Она стала популярной после выхода в 2018 году песни “Рибки”. В 2019 году The New York Times включил alyona alyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы. В 2020 году певица была представлена в рейтинге американского Forbes “30 до 30” в двух категориях – “Развлечения” и “Знаменитости”, а украинский Forbes внес артистку в национальный список самых успешных и перспективных молодых украинцев “30 до 30”.

В январе 2021 года исполнительница стала победительницей международной премии Евросоюза Music Moves Europe Talent Awards. 

14 февраля года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не стала показаывать своего избранника. alyona alyona в своем творчестве призывает поклонников принимать себя и свои тела такими, какие есть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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