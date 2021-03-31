 

El País – разведка Испании не нашла доказательств причастности Москвы к кибератаке на службу занятости

31.03.2021, 9:48, Новости дня
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Испанская разведка пришла к выводу, что за кибератакой на Государственную службу трудовой занятости населения стоит группа киберпреступников, передаёт El País. Как отмечает издание, ранее озвученные испанскими СМИ подозрения относительно причастности Кремля не подтвердились.


Reuters

Спецслужбы Испании не нашли никаких доказательств причастности Москвы к кибератаке на Государственную службу трудовой занятости населения страны, пишет El País со ссылкой на Национальный криптологический центр, подведомственный Национальному разведывательному центру.

Эксперты центра провели анализ атаки, которая была совершена с помощью вредоносной программы, блокирующей компьютеры и шифрующей файлы, которая требовала уплаты выкупа за их разблокирование. Отмечается, что она была произведена с серверов, размещённых на территории России. В испанской разведке пришли к выводу, что за ней может стоять группа киберпреступников.

Ранее в местных СМИ утверждалось, что испанская разведка подозревает Кремль в причастности к кибератаке, которая произошла в начале марта и вывела из строя ведомство, ответственное за управление пособиями по безработице более чем на неделю. Однако подтверждений этой версии не нашлось.

При этом подозрения аргументировали политическими и геостратегическими причинами. В частности, в настоящее время в Восточной Европе возросло присутствие испанских вооружённых сил в рамках сил НАТО. Кроме того, испанец Жозеп Боррель стал верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности, после чего Евросоюз ввёл санкции в отношении Москвы за арест блогера Алексея Навального.

Тем не менее в Министерстве обороны Испании заверили, что трения между испанскими и российскими войсками являются обычным явлением на восточной границе НАТО без обострения напряжённости.

Однако тот факт, что Кремль не причастен к кибератаке на Государственную службу трудовой занятости населения, как отмечает El País со ссылкой на правительственные источники, не означает, что РФ не пыталась вмешиваться во внутренние дела Испании. В частности, по их словам, Москва пыталась способствовать поляризации общественного мнения в Каталонии в преддверии референдума о независимости 1 октября 2017 года. 



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