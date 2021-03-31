 

Independent – Дау Рит вместо Даунинг-стрит — после дизайнерского прокола Борису Джонсону спешно переделали трибуну

31.03.2021, 9:48, Новости дня
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В правительстве Великобритании приняли решение изменить внешний вид зала для пресс-конференций премьер-министра, ставшего поводом для множества шуток, пишет The Independent. Как отмечает издание, пользователи интернета обратили внимание на бессмысленную надпись, «украсившую» главную трибуну страны из-за дизайнерского просчёта, который обошёлся налогоплательщикам в сумму £2,6 млн.


Twitter

Внешний вид зала для пресс-конференций на Даунинг-стрит, который обошёлся британскому правительству в сумму £2,6 млн, похоже, решили изменить, после того как пользователи соцсетей подняли на смех изначальные дизайнерские просчёты, пишет The Independent.

Первые фотографии ремонта зала для пресс-конференций, который расположен по соседству с резиденцией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, были обнародованы около двух недель назад и сразу привлекли внимание пользователей соцсетей. Там высказали сомнения относительно того, на что ушли деньги налогоплательщиков, учитывая внешний вид зала.

Прежде всего, британцы обратили внимание на трибуну, возвышавшуюся на подиуме. Так, на ней красовалась надпись DOWNING STREET, а сверху был наложен герб Великобритании. Герб закрыл собой надпись — и в результате осталось лишь не имеющее смысла DOW REET, что стало поводом для множества шуток в соцсетях.

Однако, как отмечает The Independent, ко времени первой пресс-конференции Джонсона дизайн зала уже изменили. В частности, на трибуне оставили лишь британский герб, а число флагов, расположенных на подиуме, сократилось с четырёх до двух.

Издание напоминает, что Джонсон воспользовался залом для пресс-конференций в понедельник, объявляя о смягчении карантинных мер, введённых в стране для сдерживания коронавируса. В ходе выступления премьера поддержали советники при британском правительстве по медицине Патрик Валланс и Крис Уитти, которые стояли за трибунами с надписями DOWNING STREET, но без табличек с изображением герба Великобритании.



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