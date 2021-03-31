Handelsblatt – «суэцкий кризис» — симптом зашедшей в тупик глобализации

Блокада Суэцкого канала показала, насколько мы зависимы и уязвимы, вскрыв очередной недостаток глобализации, пишет Handelsblattt. И это всего лишь один из симптомов того, что ситуация зашла в тупик. Проблемы есть в сфере поставок нефтехимического сырья, вакцин, а также высокотехнологичных изделий. Обстоятельства вынуждают к переменам, а самое сильное давление оказывает сам потребитель, не готовый платить за глобализацию такую высокую цену.



Reuters

Возможно, понадобится ещё пару дней для того, чтобы транспортное сообщение через Суэцкий канал возобновилось, но это не значит, что в сфере международных поставок сразу всё наладится, пишет Handelsblatt. «Суэцкий кризис» — это всего лишь один из симптомов зашедшей в тупик глобализации. Вакцины, нефтехимическое сырьё, компьютерные чипы или другие высокотехнологичные изделия — проблемы сейчас есть везде, отмечает автор статьи Торстен Рике.

Когда исчезнут остаточные последствия зимних штормов в Техасе, задержки в поставках нефтехимического сырья будут ликвидированы. Однако вакцины ещё долгое время будут дефицитным товаром во многих частях мира. Многие же изделия стали жертвой китайско-американской технологической войны, из-за чего предприятиям приходится менять свои долговременные планы.

Ситуацию также усложняют политические нормы, например, законы о каналах поставок Германии и Европы, которые вынуждают компании приводить своё производство в соответствие с европейскими ценностями. Это приводит к увеличению затрат и снижению эффективности. Приходится переносить целые производственные цепочки, ограничивать степень международного разделения труда, а это в свою очередь превращает гиперглобализацию в «тормозацию»: все процессы существенно замедляются. Платить же цену за это приходится потребителям.

Тёмные стороны глобализации замалчивались слишком долго: эксплуатация детского труда, вред, который наносят климату международные поставки, поддержка авторитарных режимов и последствия для национальной безопасности. К переменам вынуждают не только пандемия и «суэцкий кризис», которые показали, насколько мы зависимы и уязвимы, и даже не США, которые поставили с ног на голову любимый принцип немцев «перемены через торговые обмены». «Нет, самое сильное давление исходит от самих потребителей, которые больше не готовы платить за глобализацию любую цену», — заключает Рике.