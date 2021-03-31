 

Деревянко не смог вспомнить название фильма Михалкова, в котором снимался

31.03.2021, 9:46, Разное
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Павел Деревянко дал интервью ведущей Тине Канделаки. Во время разговора актер впервые высказал мнение по поводу критического высказывания Никиты Михалкова в свой адрес. Он не вспомнил название кинофильма режиссера, в котором сам же снимался.
Ранее артист опубликовал видеоролик, в котором высказал свое мнение о блогере Алексее Навальном. По мнению Никиты Михалкова, Павлу Деревянко нечего жаловаться на жизнь в РФ, так как за один рабочий день он получает около 300 тысяч рублей. Актер убеждает, что сумма названа некорректная, поэтому ему было неприятно.

По словам Павла Деревянко, он относится к известному режиссеру с уважением. Он снимался в картине мэтра, но в разговоре с Тиной Канделаки не вспомнил название фильма. Гость получил подсказку от ведущей, что речь идет о второй части «Утомленных солнцем: Цитадель». Павлу Деревянко досталась роль солдата без ног. Как отмечает издание Nation News, эту работу артист назвал «большим огромным трехъярусным фильмом Никиты Сергеевича». Знаменитости было неудобно перед своей собеседницей и поклонниками за то, что у него «выскочило название». Также он заметил, что со время совместной работы он почувствовал, что режиссер симпатизирует ему, хотя пересекались на съемочной площадке они не часто.



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