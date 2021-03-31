 

Доктор Мясников предупредил о вреде популярного в РФ жаропонижающего для детей

31.03.2021, 9:46, Разное
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По словам доктора Александра Мясникова, россиянам следует осторожно применять популярное жаропонижающее для детей. Речь идет об аспирине, который может вызвать у маленьких пациентов серьезные осложнения.
Жаропонижающее средство оказывает влияние на печень, поэтому может стать причиной синдрома Рея. Как отметил доктор Мясников, такое острую печеночную недостаточность врачи фиксировали у детей в возрасте 4-12 лет. Опасность в том, что она очень быстро прогрессирует, поэтому пациенту можно просто не успеть оказать помощь.

Как пишет издание «Политэксперт», синдром Рея считают опасным для жизни. Часто он проявляет себя на фоне вирусной лихорадки, вызванной ветрянкой, корью или гриппом. В таких случаях многие россияне лечатся лекарственными препаратами, которые содержат ацетилсалициловую кислоту. Давать детям аспирин при таких обстоятельствах запрещено. Александр Мясников подчеркнул, что при температуре, которая поднялась выше 39 градусов, маленьким пациентам лучше дать парацетамол.



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