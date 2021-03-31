Ученые не нашли различий между мозгом мужчин и женщин

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31.03.2021, 9:46, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования не нашли различий между мозгом мужчин и женщин. Все знают о том, что оба пола имеют физиологические различия, но далеко не многие задумываются, что люди по-разному видят в темноте, воспринимают цвет и чувствуют запахи.
Исследователи отмечают, что мозг на одну и ту же ситуацию активирует определенные участки. Эти и многие другие моменты очень сильно отличают людей друг от друга. Некоторые незначительные различия удалось выявить в рамах новой научной работы.

Мозг мужчины в каждую конкретную минуту способен искать решение только для одной ситуации. Что касается женщин, то они склонны обдумывать несколько дел одновременно. На одну и ту же жизненную проблему у представителей двух полов начинают функционировать разные участки ключевого органа ЦНС. У дам имеется больше нейронных соединений, объединяющих полушария.

У женщин в обеих половинах мозга присутствуют языковые отделы. В связи с этим они могут одновременно говорить и понимать собеседника, им лучше дается изучение иностранных языков. Мужчины, в свою очередь, лучше ориентируются в новой местности. Мозг женщины меньше, нежели мужской, на 11%, но внешне это незаметно.

Источник: kursk.com



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