 

У мигранта под Москвой нашли три килограмма наркотиков

31.03.2021, 9:44, Разное
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Сотрудники полиции обратили внимание на уроженца одной из стран ближнего зарубежья, стоящего на автобусной остановке в деревне Большое Брянцево в Подольском районе Московской области. При личном досмотре у него в рюкзаке было обнаружено три килограмма метилэфедрона, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Полиция считает, что мигрант собирался торговать наркотиками.



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