У мигранта под Москвой нашли три килограмма наркотиков

Сотрудники полиции обратили внимание на уроженца одной из стран ближнего зарубежья, стоящего на автобусной остановке в деревне Большое Брянцево в Подольском районе Московской области. При личном досмотре у него в рюкзаке было обнаружено три килограмма метилэфедрона, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Полиция считает, что мигрант собирался торговать наркотиками.