 

“Лучше пожимать руки”: Порошенко отказался заглядывать в глаза Путину

31.03.2021, 9:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тогда Петр Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем солидарности трудящихся и, завершая диалог, произнес слова благодарности. “Жму руку”, – закончил он. Политик отметил, что во время его правления военные в Донбассе держали оборону около пяти лет и не отводили войска. “Только в этом году 26 погибших”, – сообщил Петр Алексеевич, отметив необходимость проведения заседания СНБО.

“Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира”, – заявил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что мира там нет. Его слова были намеком на высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Во время собрания лидеров “нормандской четверки” он сообщил, что в глазах президента России увидел желание завершить войну.

Напомним, запись диалога Владимира Путина и Петра Порошенко появилась летом прошлого года. Тогда президент России поинтересовался у президента Украины, как он видит ситуацию внутри страны. Петр Алексеевич уверенно ответил, что он справляется, а “чем дальше, тем легче”. Он также подчеркнул, что не видит “очереди” на должность президента.

Позднее в партии Петра Порошенко вышеупомянутую запись назвали фейком. Было заявлено, что она является “местью Кремля” за то, что Владимиру Путину не позволили реализовать “стратегические цели”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Мнение: Азербайджано-армянский фронт в Москве

12.01 / Скандалы: Тесные теремки

09.08 / Составлен ТОП-3 скоростных премиальных седанов

07.10 / Скандалы: Прокуроры оценят взятку Сергея Махлая

29.07 / Мнение: О соблюдении “бессрочного перемирия”.

17.02 / Чистый мегаполис: как Москва борется за экологическое благополучие

02.09 / Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

01.01 / Уборщица всея Руси

08.08 / В Тюмени полицейский сбил 17-летнюю девушку

04.07 / Мнение: Численность ДТП в России, счета за ямы и чернодыровая энергетика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)