“Лучше пожимать руки”: Порошенко отказался заглядывать в глаза Путину

Тогда Петр Порошенко поздравил Владимира Путина с Днем солидарности трудящихся и, завершая диалог, произнес слова благодарности. “Жму руку”, – закончил он. Политик отметил, что во время его правления военные в Донбассе держали оборону около пяти лет и не отводили войска. “Только в этом году 26 погибших”, – сообщил Петр Алексеевич, отметив необходимость проведения заседания СНБО.

“Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира”, – заявил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что мира там нет. Его слова были намеком на высказывание президента Украины Владимира Зеленского. Во время собрания лидеров “нормандской четверки” он сообщил, что в глазах президента России увидел желание завершить войну.

Напомним, запись диалога Владимира Путина и Петра Порошенко появилась летом прошлого года. Тогда президент России поинтересовался у президента Украины, как он видит ситуацию внутри страны. Петр Алексеевич уверенно ответил, что он справляется, а “чем дальше, тем легче”. Он также подчеркнул, что не видит “очереди” на должность президента.

Позднее в партии Петра Порошенко вышеупомянутую запись назвали фейком. Было заявлено, что она является “местью Кремля” за то, что Владимиру Путину не позволили реализовать “стратегические цели”.