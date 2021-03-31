 

Собянин подарит Омску три станции московского метро

31.03.2021, 9:21, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении подарить строящемуся метрополитену Омска три станции столичной подземки.

По словам градоначальника, такое решение один из элементов сложившейся практики взаимопомощи со стороны Москвы другим городам России.

– Напоминаю вам, что мы живём в России – самой большой стране мира. К сожалению, по неизвестным причинам не все города имеют такую же способность к развитию как Москва, но и там живут люди, заслужившие право на оказание медицинской помощи, выплату зарплаты и комфортное передвижение. Мы знаем о проблемах с омским метро. На сегодняшний день построена только одна станция, что делает функционирование системы нецелесообразным. Москва, в свою очередь, мировой лидер по вводу в эксплуатацию станций метро. Как показала практика, не все из них нам нужны, а вот провинциальному Омску они пригодятся. Метро – это не просто платформа и эскалатор. Метро – это жизнь. Возле одной станции сразу появится множество торговых точек, что хорошо для бизнеса, повысится стоимость квадратных метров недвижимости, что выгодно для собственников жилья, – отметил столичный мэр.

Какие именно из старых станций московской подземки будут перенесены в Омск, а также сроки реализации замысла Собянина решит специально созванная комиссия, составленная из депутатов Мосгордумы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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