 

Упавшая в обморок московская школьница заявила о недоедании

31.03.2021, 9:12, Новости дня
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Прокуратура Москвы начала проверку инцидента со школьницей, которую госпитализировали с уроков после обморока. По словам девочки, дома ее плохо кормят, сообщила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 30 марта 14-летняя ученица 7-го класса после начала уроков в образовательном учреждении в районе Восточное Дегунино потеряла сознание и была госпитализирована», – сообщается на сайте прокуратуры.

По словам девочки, дома ее плохо кормят. Установлено, что ребенок живет с мамой и папой на улице Дубнинская, семья ранее на учетах не состояла. Также было установлено, что дома у школьницы отсутствует спальное место и продукты питания, условия проживания антисанитарные.

«По результатам прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе полноте и своевременности действий уполномоченных органов по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей по исполнению им своих родительских обязанностей», – говорится в сообщении.

В прошлом году несколько учениц омской школы были госпитализированы, поскольку во время линейки упали в обморок. Тогда предположили, что такое состояние вызвало отсутствие полноценного приема пищи – голодный обморок.



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