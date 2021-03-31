 

Суд Виргинских островов запретил украинской компании выводить активы по спору с ВЭБ

31.03.2021, 9:12, Новости дня
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Верховный суд Британских Виргинских островов запретил украинской судоходной компании Fishing Company SA выводить активы для сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ, информирует пресс-служба российской госкорпорации.

«Суд Британских Виргинских Остовов принял обеспечительные меры, запрещающие принадлежащей Украине компании Fishing Company SA выводить активы с целью сокрытия их от взыскания в пользу ВЭБ.РФ. Запрет касается, том числе Украинских морских судов», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

В декабре Восточно-карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ.РФ арестовал акции судоходной Fishing Company S.A., находящейся в ведении государственного рыболовного агентства Украины.

Постановление стало результатом вынесения в апреле 2020 года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В них Украину обязали возместить ВЭБ расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства по инвестиционному спору по дочернему банку ВЭБ на Украине – Проминвестбанк (ПИБ). 



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