В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных
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Премьер-министр Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, информирует пресс-служба правительства.
В сообщении на сайте правительства указывается, что «дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг».
Таким образом, «гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя».
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в преодолении роста безработицы в 2021 году.
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