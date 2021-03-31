 

В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных

31.03.2021, 9:12, Новости дня
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Премьер-министр Михаил Мишустин продлил возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, информирует пресс-служба правительства.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг».

Таким образом, «гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в преодолении роста безработицы в 2021 году.



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