 

Разумков задекларировал 28,5 млн грн наличными

31.03.2021, 9:00, Новости дня
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в 2020 году заработал 547 563 грн по основному месту работы. Такие данные он подал 30 марта в своей декларации, которая опубликована в Едином госреестре деклараций.

Разумков в декларации указал жену Юлию Чайку и сына.

В качестве дохода он указал 238 920 грн от отчуждения ценных бумаг и 1 620 612 грн от продажи недвижимости. Разумков хранит наличными 28,5 млн грн, $75 тыс.

Из недвижимости спикер парламента задекларировал дом в Киевской области площадью 492,2 м² и земельный участок площадью 1020 м², три квартиры в Киеве площадью 166,5/53/44 м², а также дом, квартиру и земельный участок в Николаевской области.

В семье Разумкова четыре автомобиля: Toyota Land Сruiser 2013 года выпуска, Toyota Camry 2012-го, Tesla 2017 года выпуска и BMW X5 2016-го.

Разумков занимает должность председателя Верховной Рады Украины с августа 2019 года. Он стал 14-м спикером парламента, набрав рекордное количество голосов во время голосования – за него проголосовало 382 депутата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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