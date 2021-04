Брат президента Гондураса получил в США пожизненный тюремный срок за торговлю наркотиками

Брата действующего президента Гондураса, бывшего депутата Национального конгресca страны Тони Эрнандеса приговорили 30 марта к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сказано в решении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.

Эрнандес должен также заплатить $138,5 млн за продажу 185 тонн кокаина в США и огнестрельного оружия.

“Эрнандес участвовал в незаконной продаже многотонных партий кокаина через Гондурас в США. Он подкупил сотрудников правоохранительных органов, чтобы поставлять кокаин. Эрнандес тратил большие суммы на взятки влиятельным политическим фигурам, включая бывшего и нынешнего президентов Гондураса”, – заявила прокурор Манхэттена Одри Штраус.

По ее словам, брат президента Гондураса замешан минимум в двух убийствах. В прокуратуре уточнили, что Эрнандес продает наркотики с 2004 года. Свою деятельность он начал с предоставления информации от правоохранительных органов крупным наркоторговцам Виктору Уго Диасу Моралесу и Гектору Эмилио Фернандесу Роса.

Прокурор США Мэтью Ларош в комментарии Reuters подчеркнул, что дело Эрнандеса отличает от других “глубина коррупции”. Последний обеспечил защиту от расследования, ареста и экстрадиции, дав огромные взятки политикам, в частности своему брату и бывшему президенту Гондураса Порфирио Лобо Сосе, отметил прокурор.

Лидер Гондураса написал в Twitter, что показания основного свидетеля со стороны обвинения по делу его брата признали ложными.

For the entire family, the news expected from NY will be painful. And what else can be said about a trial where the testimony of the prosecutors’ principal “cooperator” has now been exposed by the DEA’s own secret recordings as a lie?

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) March 30, 2021

Адвокат Тони Эрнандеса Питер Брилл заявил, что планирует подать апелляцию. Правительство Гондураса отвергло утверждения прокуратуры США о том, что государство способствовало незаконному обороту наркотиков, отметило агентство.

