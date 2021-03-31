Хомчак рассказал, на каком языке говорят украинские военные на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман ответил на вопрос, на каких языках говорят между собой украинские военные на фронте.

По его словам, выходцы из Западной и Центральной Украины говорят, как правило, на украинском; солдаты из центральных и восточных областей – на русском языке.

“Там можно услышать оба языка. Там даже можно и диалекты услышать”, – отметил Хомчак.

“Готовы ли мы сегодня идти в наступление? Готовы”. Читайте полный текст интервью Хомчака

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году после оккупации Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Согласно Конституции Украины, единственным государственным языком в стране является украинский, но государство гарантирует свободное использование русского и других языков национальных меньшинств.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно опросу, который в прошлом месяце провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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