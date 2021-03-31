“Без слов”, “Шмали покурила?”. Тина Кароль помассировала голову мужчины у себя между ног

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram 30 марта разместили ролик, в котором исполнительница запечатлена сидящей на шее у мужчины – телеведущего Славы Демина. Тина Кароль исполнила отрывок припева песни “Скандал”, массируя его голову, находящуюся у нее между ног.

“Уже совсем скоро состоится премьера скандального альбома Тины Кароль!” – говорится в подписи к ролику.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Без слов”, – отреагировал подписчик 1304.1990.

“Шмальки покурила?” – спросил igor.krpn.

“На его месте должен был быть я!” – заявил gordievsky_alexey.

Альбом певицы “Скандал” выйдет 2 апреля.

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

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