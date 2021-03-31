 

Фото Людмилы Гурченко в гробу вызвало негодование у россиян

31.03.2021, 8:52, Разное
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Ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова разместила фото обложки журнала с покойной актрисой Людмилой Гурченко в гробу. Пользователи Сети были разгневаны этой выходкой.
Журналистка рассказала, что обложка была сделана во время ее работы в журнале «Тайны звезд». Снять посмертный портрет Людмилы Гурченко было очень сложно, поскольку на Новодевичьем кладбище была самая настоящая давка. Фотографа приходилось держать едва ли не за шиворот, чтобы тот не упал в могилу.

Алена Жигалова заранее предвидела множество негативных комментариев со стороны общественности. Она напомнила, что последним желанием Людмилы Гурченко было сделать ей эффектный посмертный грим. Сама же Алена Жигалова в тот момент просто выполняла свою работу. Эту обложку она считает лучшей, которая была снята в те года. На сегодняшний день многие издания перестали биться за редкие кадры. Сама же ведущая снимает проект в жанре интервью. К тому же за десять лет не появилось артистки такой величины, как Людмила Гурченко.

В комментариях под публикацией разгорелось бурное обсуждение. Многие фолловеры набросились на журналистку и осудили ее за публикацию снимка. Негодование выразила и Маша Малиновская, заявившая, что разместить посмертное фото Гурченко у себя в профиле – ад. Большинство пользователей пришли к мнению, что сама актриса не просила издание «Тайны звезд» публиковать подобный снимок на обложке, пишет Newinform.



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