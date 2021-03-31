В Башкирии учительница влепила двойку на лоб ребенку

Ученица первого класса одной из школ в Башкирии нарушала дисциплину, и-за чего учительница захотела поставить ей двойку за поведение. Оценка должна была пойти в альбом для рисования, однако его ребенок забыл дома, передает URA.Ru. Учительница не растерялась и поставила двойку на лбу у девочки. Теперь этот креатив может обернуться для преподавательницы увольнением с работы.