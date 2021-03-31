 

В Башкирии учительница влепила двойку на лоб ребенку

31.03.2021, 8:50, Разное
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Ученица первого класса одной из школ в Башкирии нарушала дисциплину, и-за чего учительница захотела поставить ей двойку за поведение. Оценка должна была пойти в альбом для рисования, однако его ребенок забыл дома, передает URA.Ru. Учительница не растерялась и поставила двойку на лбу у девочки. Теперь этот креатив может обернуться для преподавательницы увольнением с работы.



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