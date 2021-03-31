 

«Хотели вызвать авианалет» – участник операции в Мытищах раскрыл уникальные детали штурма

31.03.2021, 8:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки закончился штурм дома Владимира Барданова. Один из участников операции поделился подробностями длительной осады.

– Вообще-то вооруженные люди это не наш профиль. Мы обычно выезжаем на разгон мирных демонстраций или если человек украл обои из магазина. Но тут поступила информация, что подозреваемый является сторонником Навального, поэтому пришлось ехать. Мы этого козла по-хорошему просили сдаться, но он, сука, ни в какую. Хотели вызвать авианалет, но быстро смекнули, что поселок-то элитный и рядом могут быть дома чиновников или их детей. В итоге решили тупо засадить из гранатомета, — заявил анонимный источник.

В ходе успешно проведенной операции «мытищинский стрелок» был ликвидирован силовиками вместе со своим домом и всеми находящимися в нем уликами.

Теперь следствию предстоит установить, был ли виновен погибший подозреваемый.

Всех участников штурма и одну служебную собаку представили к внеочередным воинским званиям и государственным наградам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / «Вот где настоящее воровство» – Чубайс предложил пересмотреть итоги «грабительской» приватизации жилья

06.11 / Хейли Бибер прокомментировала слухи о беременности

24.02 / Юрий Стоянов признался, что сменил бы работу для лучшего обеспечения семьи

25.07 / Мнение: Русские опять украдут выборы у США! Куда только смотрит Госдеп?

17.03 / При пожаре в Красноярском крае погибли дети

07.10 / Мнение: Швейцария вновь признала Мадуро

01.12 / Что я увидел после смерти

21.12 / Музыка знает

26.03 / Воробьев запустил первую ЭВМ российского производства

02.09 / Вениамин Смехов рассказал о борьбе актера Бориса Клюева за жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)