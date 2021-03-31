«Хотели вызвать авианалет» – участник операции в Мытищах раскрыл уникальные детали штурма

В подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки закончился штурм дома Владимира Барданова. Один из участников операции поделился подробностями длительной осады.

– Вообще-то вооруженные люди это не наш профиль. Мы обычно выезжаем на разгон мирных демонстраций или если человек украл обои из магазина. Но тут поступила информация, что подозреваемый является сторонником Навального, поэтому пришлось ехать. Мы этого козла по-хорошему просили сдаться, но он, сука, ни в какую. Хотели вызвать авианалет, но быстро смекнули, что поселок-то элитный и рядом могут быть дома чиновников или их детей. В итоге решили тупо засадить из гранатомета, — заявил анонимный источник.

В ходе успешно проведенной операции «мытищинский стрелок» был ликвидирован силовиками вместе со своим домом и всеми находящимися в нем уликами.

Теперь следствию предстоит установить, был ли виновен погибший подозреваемый.

Всех участников штурма и одну служебную собаку представили к внеочередным воинским званиям и государственным наградам.

—