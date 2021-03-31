 

Учительница поставила двойку на лбу первоклассницы в Башкирии

31.03.2021, 8:18, Новости дня
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В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученице первого класса, сообщили местные СМИ.

Как передает портал proufu.ru, инцидент произошел в школе №5 города Кумертау. Как рассказала мама ребенка, девочка общалась с одноклассниками во время урока рисования, и учительница решила поставить ей неудовлетворительную оценку за нарушение дисциплины.

Педагог собиралась занести отметку в альбом ученицы, но девочка сказала, что у нее его нет. Тогда учительница нарисовала двойку на лбу ребенка.

Портал добавляет, что в школе инцидент подтвердили. Директор образовательного учреждения сообщила, что планирует провести встречу с мамой пострадавшего ребенка, а педагога, вероятнее всего, уволят.

Напомним, в 2015 году СК по Чувашии сообщал, что Яльчикский районный суд назначил 28-летней учительнице начальных классов Комсомольской средней общеобразовательной школы №1, которая била своих учеников и рисовала на их лбах двойки, наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. рублей.



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