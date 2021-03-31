В Шереметьево задержали угрожавшего взрывом из-за просьбы надеть маску пассажира

Пассажир авиарейса Москва – Томск угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску, он задержан, сообщили в правоохранительных органах.

«Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», – сообщил источник ТАСС. По его словам, пассажиров пришлось пересадить на другое воздушное судно, их багаж прошел дополнительную проверку, после чего борт вылетел в Томск.

«Мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в марте жителя Сургута избили за отказ надеть маску и критику правил эпидемиологической безопасности. Мужчина сравнил маски с намордниками.