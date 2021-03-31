 

В Шереметьево задержали угрожавшего взрывом из-за просьбы надеть маску пассажира

31.03.2021, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажир авиарейса Москва – Томск угрожал взрывом из-за просьбы надеть маску, он задержан, сообщили в правоохранительных органах.

«Ночью 31 марта на борту самолета, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», – сообщил источник ТАСС. По его словам, пассажиров пришлось пересадить на другое воздушное судно, их багаж прошел дополнительную проверку, после чего борт вылетел в Томск.

«Мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения», – сообщили в правоохранительных органах.

Ранее в марте жителя Сургута избили за отказ надеть маску и критику правил эпидемиологической безопасности. Мужчина сравнил маски с намордниками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о подготовке терактов

02.08 / Кулеба пригласил Беларусь в “Люблинский треугольник”

15.11 / Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования

08.08 / Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

10.03 / Haval представила новый кроссовер Chitu на платформе Lemon

02.02 / Новый DS 4 представят в феврале

30.12 / Песков рассказал о разговоре Путина и Чубайса

22.01 / «Идёмте со мной, если хотите жить» – Шварценеггер сделал прививку от коронавируса и призвал всех следовать примеру

07.10 / В Оренбургской области школа и 99 классов перешли на удаленку

09.07 / Пресс-секретарь Фургала назвала его «очень честным человеком»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)