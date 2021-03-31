Жертва «скопинского маньяка» объяснила новое заявление в СК

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова рассказала, почему попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту и потребовала возбудить новое уголовное дело против своего мучителя.

Мартынова рассказала, что Мохов «говорил не раз, что мечтает со мной встретиться», она расценивает это как угрозу, передает канал «360».

«Плюс он мне еще из тюрьмы написал письмо, то есть, скорее всего, следил за мной. Во «ВКонтакте» хотел добавиться в друзья. Пока полиция не поставит его перед фактом, что так делать не надо, он сам не успокоится. Он чувствует свою безнаказанность», – сказала женщина.

Она добавила, что ее заявления приняли, но никакого ответа Мартынова пока не получила.

Ранее стало известно, что Мартынова обратилась в Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в соцсетях.

Напомним, очередной скандал вокруг Мохова разразился после того, как у него взяла интервью телеведущая Ксения Собчак. Это решение раскритиковали российские журналисты и блогеры, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Она указала, что брать интервью с маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью Мохова.