Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования России 30 марта восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook сегодня утром.

Речь идет о семи обстрелах и одном факте инженерного оборудования позиций, отметили в штабе.

Обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели в районе Авдеевки, Песок, Широкино, Троицкого Донецкой области и Причепиловки Луганской области. Позиции оккупанты укрепляли вблизи Павлополя Донецкой области.

“Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей”, – подчеркивается в сводке.

В штабе добавили, что обо всех фактах нарушений со стороны оккупантов украинская сторона Совместного центра по контролю и координации сообщила представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

С начала текущих суток нарушений перемирия не фиксируют.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1134354563657043/

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Очередное обострение произошло 26 марта в районе поселка Шумы Донецкой области: незаконные вооруженные формирования России открыли огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела погибло четверо бойцов ВСУ, среди них – подполковник Сергей Коваль. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявлял, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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