Вакцины от коронавируса Moderna і Pfizer доказали свою эффективность на 90% – исследование

Две дозы вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna эффективны на 90% через две недели после второй инъекции. Об этом 29 марта сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Одна доза каждой из вакцин эффективна на 80% через две недели после введения.

Центр провел исследование эффективности вакцин в шести штатах. В нем приняли участие 3950 человек, исследование проводилось с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021-го.

Центр заявил, что вакцины высокоэффективны для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в реальных условиях среди медиков, служб быстрого реагирования и других групп населения, наиболее подверженных воздействию вируса из-за своей профессии.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. В отличие от вакцины Pfizer/BioNTech с эффективностью 95%, вакцина Moderna менее требовательна к условиям транспортировки. Для нее достаточно температуры около -20 °С (вакцину от Pfizer/BioNTech следует хранить при температуре от -70 до -80 °С).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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