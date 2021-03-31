В мире сделали более 574 млн прививок от COVID-19, уровень вакцинации остается пугающим – Bloomberg

К утру 31 марта в мире сделали более 574 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, кампании по иммунизации начались в 141 стране. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию.

Больше всего прививок сделали в США – 147,6 млн. В стране как минимум одну дозу препарата получили 28,9% граждан, полностью вакцинированы – 16,9%, ежесуточно делают 2,77 млн прививок.

На втором месте – Китай (111 млн прививок), на третьем – страны Евросоюза, на четвертом – Индия, на пятом – Великобритания.

Наибольший процент полностью вакцинированного населения в Израиле – там ввели почти 10 млн доз, как минимум одну получили 57,8% граждан, обе – 52,6%.

Скриншот: bloomberg.com

Агентство отмечает, что каждые сутки в мире сейчас делают прививки 14,8 млн человек. Уровень вакцинации на планете журналисты называют пугающим – для достижения значительного уровня глобального иммунитета потребуются годы при таких темпах. Bloomberg подчеркивает, что эти показатели постоянно растут, а на рынок выходят новые препараты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 31 марта 2021 года подтвердили 128,15 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 2,8 млн заболевших.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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