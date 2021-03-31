Нужно ускориться — немецкие ветеринары вызвались помочь в вакцинации населения

Темпы вакцинации против коронавируса в Германии всё ещё оставляют желать лучшего, пишет Welt. При этом время поджимает, ведь появляется всё больше новых мутаций COVID-19, а также растёт угроза возникновения супервируса. Помочь в сложившихся обстоятельствах вызвались немецкие ветеринары. В своих частных практиках они могут делать по 2 миллионов уколов в месяц, рассказывает немецкий телеканал.

Элен Рёттген-Буртшайдт получила всего шесть ампул с вакциной. Пока что врач частной практики из Кёльна вынуждена выезжать к своим пациентам на дом. Она с нетерпением ждёт, когда после Пасхи появится возможность вакцинировать людей во врачебном кабинете.

ЭЛЕН РЁТТГЕН-БУРТШАЙДТ, врач частной практики: У нас есть молодая пациентка с тяжелейшим заболеванием лёгких. Мать-одиночка с двумя маленькими детьми. С нетерпением ждём дня, когда мы сможем сделать ей вакцину.

Врачи частной практики готовы. Чтобы потом все вакцины были использованы, в очерёдности вакцинации могут произойти изменения.

ПАУЛЬ ЦИМИАК, генеральный секретарь ХДС: Если те, кто находится в приоритете — а они оказались там по весомым причинам: для этих групп последствия заболевания коронавирусом особенно опасны, — не захотят вакцинироваться, то можно задуматься над тем, как можно привить максимальное количество людей.

Немецкое сообщество иммунологов также требует ускориться и использовать все вакцины. Это означает, что вторую прививку, возможно, будут делать позже. В результате будет больше ампул для первой прививки. Чтобы вакцина дошла до населения, свою помощь предложили ветеринары. По информации Федерального союза практикующих ветеринаров, в 10 000 частных практик можно будет делать по 2 миллиона уколов в месяц.

Время поджимает в гонке с мутациями вируса. Наряду с изначальным SARS-COV-2 в мире распространяются британский вариант B.1.1.7, южноафриканский B.1.351 и бразильский P.1. Они продолжают мутировать, становятся заразнее, чем их предшественники. Но есть хорошая новость — большинство вакцин действуют против известных мутаций вируса. Пока что. Ведь с числом вакцинаций и перенесённых инфекций растёт угроза возникновения супервируса, ведь чтобы выжить, вирусу нужно приспосабливаться к своему окружению. Эти варианты, способные ускользать от иммунного ответа, возникают там, где многие люди уже вакцинированы, но вирус всё равно широко распространён, как сейчас у нас.

ТИМО УЛЬРИХС, профессор эпидемиологии: Поэтому нам нужно повышать темпы вакцинации. И пока у нас не будет необходимого количества доз, нужно параллельно сдерживать распространение вируса.

Производители вакцин настроены оптимистично, главным образом Biontech, который уже объявил, что сможет легко и быстро приспособить свою вакцину.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.