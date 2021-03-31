 

Перед Пасхой швейцарцы спешат провериться на коронавирус

31.03.2021, 7:06, Новости дня
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В преддверии Пасхи швейцарцы штурмуют центры тестирования на коронавирус и аптеки, так как хотят провести праздники с родными, пишет SRF. За последнюю неделю спрос на услугу значительно вырос, из-за чего свободных мест для записи уже не осталось. Но есть надежда, что с началом продаж самотестов на COVID-19 станет поспокойнее, рассказывает швейцарский телеканал.

Впереди Пасха, членам семьи встречаться друг с другом разрешено, но не группами больше десяти человек и по возможности после тестирования. Таковы рекомендации Национального совета. Однако в реальности этот план не сработал. Натиск такой сильный, что записаться во многие центры тестирования или аптеки до Пасхи уже невозможно, несмотря на то что была выделена дополнительная помощь. С сюжетом о застое в тестировании Сандра Прат.

Сегодня во второй половине дня люди выстроились в очередь у центра тестирования, находящегося на территории выставочного центра Messe Luzern. Новый пункт тестирования открылся сегодня. Из-за возросшего спроса на быстрые тесты на прошлой неделе кантон, недолго думая, решил увеличить количество проводимых тестов. С сегодняшнего утра здесь будут тестировать по 400 человек за день. Спрос очень большой.

АНДРЕАС ЭММЕНЕГГЕР, заместитель руководителя проекта центра тестирования Messe Luzern: Если взглянуть на число записей, то у нас уже до 4 апреля, то есть до Пасхи, свободных мест нет.

Согласно стратегии Федерального ведомства здравоохранения, центрам тестирования должны помогать аптеки, но на сегодняшний день только 20% из них предлагают быстрые тесты. По данным аптечной ассоциации PharmaSwiss, для многих из них слишком большими оказались логистические трудности. Многие не могут даже обеспечить пространственное разделение обычных клиентов и людей с наличием симптомов коронавируса или без них. Это стало проблемой и для кантона Люцерн.

ГУИДО ГРАФ, директор по вопросам здравоохранения в кантоне Люцерн: У нас здесь в кантоне Люцерн возникла проблема с реализацией плана, а заключается она в том, что у нас слишком мало аптек. Федеральное ведомство здравоохранения сообщило, что аптеки могли бы помочь, но у нас это не сработало.

По информации Федерального ведомства здравоохранения, оно поддерживает контакт с кантонами и аптечной ассоциацией Pharma Swiss. Сейчас аптеки, предлагающие быстрые тесты, как и центры тестирования, переполнены. Часть тестов проводится с раннего утра до позднего вечера в палатках рядом с аптеками, как здесь, в Цюрихе. С прошлой недели спрос увеличился в пять раз.

ВАЛЕРИЯ ДОРА, владелица аптеки Morgenthal в Цюрихе: На прошлой неделе мы заметили, что спрос существенно вырос что свободные места на запись на то время, которое мы выделяем для тестирования, тут же закончились. И тогда я увеличила объём, открыла больше палаток для тестирования, и мы теперь вновь делаем в два раза больше тестов, как перед Рождеством. Это означает, что команда не из двух, а четырёх человек параллельно проводит тестирования.

Поспокойнее должно стать после начала продаж самотестов. Их можно будет купить во всех аптеках Швейцарии с 7 апреля, то есть после Пасхи.

Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.



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