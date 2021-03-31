 

Китайский дипломат назвал Трюдо «мальчиком», а Канаду — «бегущей за США собачонкой»

31.03.2021, 7:06, Новости дня
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Генеральный консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян на своей странице в Twitter жёстко раскритиковал премьер-министра Канады и канадскую судебную систему. Учитывая то, что действия китайских дипломатов контролируются из Пекина, опрошенные The Guardian эксперты видят в этом повод для беспокойства.


Reuters

Отношения Китая и Канады достигли «нового дна», пишет The Guardian. Все последние месяцы они периодически спорили по разным вопросам, но в воскресенье личное оскорбление премьер-министру Канады Джастину Трюдо нанёс генеральный консул Китая в Рио-де-Жанейро Ли Ян.

«Мальчик, твоё самое большое достижение в том, что ты разрушил дружественные отношения между Китаем и Канадой и превратил Канаду в бегущую за США собачонку», — написал Ли Ян на своей странице в Twitter. При этом, как поясняет автор статьи, термин «бегущая собачонка» любили употреблять в Китае времён Мао Цзэдуна по отношению к странам, которые слишком подчиняются другим державам вроде США.

Как отмечается в статье, твиты этого китайского дипломата часто носили агрессивный характер, он обрушивался с критикой и на случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Штатах, и высказывался по поводу истории рабства и отношения к беженцам. Но сейчас впервые он упомянул какого-то конкретного лидера, пишет автор статьи.

При этом дипломаты в Китае находятся под строгим контролем властей, поэтому этот твит расценивается не как слова отдельного человека, а как заявление в ряду государственных высказываний. Так, бывший посол Канады в Китае Дэвид Малрони назвал ситуацию «грандиозным провалом китайской цифровой дипломатии и «мягкой силы». Он отметил: «Как будто кто-то решил, что можно спустить людей с поводка, или же они не в силах держать их на поводке. Первый вариант вызывает беспокойство, второй — озабоченность».

Этот виток напряжённости начался с того, что Канада, США, Великобритания и Европейский союз стали активнее критиковать Китай за несоблюдение прав уйгуров. На прошлой неделе они ввели новые санкции против Китая. В ответ Китай ввёл санкции против канадского правозащитника, который часто выступает с критикой Китая.

Всё это происходит на фоне того, что Канада уже больше двух лет пытается освободить из китайской тюрьмы двух своих граждан, а Китай требует освобождения управляющей Huawei Ванчжоу Мэн, которую арестовали в Ванкувере и собираются отправить в США. Так что помимо нападок на самого Трюдо китайский дипломат раскритиковал независимость канадской судебной системы и назвал решение Оттавы экстрадировать Ванчжоу Мэн «грязным», добавив, что не Китай, а Канада «берёт заложников», пишет The Guardian. 



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