Журналисты подсчитали все подтасовки в пользу Байдена на президентских выборах в США

Если учитывать события, которые произошли за последние несколько лет, США вряд ли можно назвать образчиком демократии. Право граждан на самовыражение всячески ущемляется, появляются резонансные случаи цензуры.

Президентские выборы в стране также были омрачены скандалом. Сторонники Дональда Трампа, который был одним из фаворитов избирательной гонки, заявили, что имели место многочисленные подтасовки в пользу соперника лидера республиканцев Джо Байдена.

Теперь журналисты портала Gateway Pundit провели собственное масштабное расследование, которое подтвердило факт манипуляций. Сообщается, что были проанализированы все случаи, когда количество голосов в пользу Трампа снижалось.

Примечательно, что все запросы сотрудников издания по данному поводу остались без ответа. Это позволило сделать вывод, что у данных действий отсутствуют законные основания.

Сначала было известно только о шести подобных случаях. Теперь к этому числу после исследования были добавлены еще три эпизода. Всю информацию журналисты оформили в виде таблицы, а также сделали по данной теме наглядный видеоролик.

В общей сложности, как утверждает издание, Дональд Трамп потерял во время выборов порядка 400 тысяч голосов. Эксперты не исключают, что махинация была еще более масштабной.