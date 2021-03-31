 

В Испании впервые в истории все посты вице-премьеров страны займут женщины

31.03.2021, 6:30, Новости дня
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Впервые в истории Испании все четыре поста заместителей председателя правительства страны займут женщины, рассказал глава кабмина Педро Санчес.

«Четыре женщины впервые в истории нашей страны занимают четыре [поста] вице-председателей правительства», – сказал Санчес после того, как второй вице-премьер и министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Иглесиас решил покинуть свой пост, он принял такое решение для участия в региональных выборах в автономном сообществе Мадрид. Об этом информирует ТАСС.

Пост третьего замглавы кабмина Иглесиаса займет министр труда и социальной экономики Йоланда Диас, пост второго вице-премьера займет Надя Кальвиньо, посты зампредседателей правительства занимают Кармен Кальво и Тереса Рибера. Министром по социальным правам и повестке дня до 2030 года станет государственный секретарь Ионе Беларра.



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