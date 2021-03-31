Власти и оппозиция Грузии отвергли предложения ЕС по выходу из кризиса

Представители правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и грузинская оппозиция не смогли договориться о выходе из политического кризиса, сообщил представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

Он сообщил, что завершил «второй этап медиации в Грузии». Даниэльсон подчеркнул, что у кризиса есть «решения», они «ставят интересы страны превыше всего» и касаются «реформ в избирательной сфере и сфере правосудия». Однако ни власти, ни оппозиция Грузии «не приняли эти решения», передает ТАСС.

Дипломат сообщил, что европейская сторона предложила решения по выходу из кризиса, которое содержало важные избирательные и правовые реформы, распределение власти особенно в парламенте, передает РИА «Новости».

Даниэльсон сообщит главе Евросовета Шарлю Мишелю о ситуации, а тот решит, как поступить дальше. Власти Грузии сообщили, что готовы объявить амнистию для членов оппозиции, в том числе и для председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, если он выплатит залог – свыше 11 тыс. долларов. Оппозицию это предложение не устроило.

Мелия взят под стражу 23 февраля этого года в рамках расследования дела о массовых антиправительственных выступлениях в Тбилиси в 2019 году из-за визита депутатов Госдумы, он призывал сторонников штурмовать парламент.

Большая часть оппозиции Грузии продолжает бойкотировать работу парламента. По итогам выборов осенью прошлого года получила 90 мандатов, а восемь оппозиционных партий, которые преодолели однопроцентный барьер, в целом – 60 мандатов. Шесть оппозиционных депутатов от двух партий уже вошли в парламент, остальные настаивают на новых выборах, называя прошедшие «сфальсифицированными». Но власти отказываются проводить новые выборы.