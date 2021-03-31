 

Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V»

31.03.2021, 6:30, Новости дня
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Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ.

Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости».



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