 

Космические силы РФ взяли на сопровождение 36 британских спутников OneWeb

31.03.2021, 5:36, Новости дня
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Центр контроля космического пространства (ЦККП) Воздушно-космических сил РФ (ВКС) приняли на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки 36 британских спутников связи OneWeb, сообщило Министерство обороны.

«Информация о новых космических объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства после выведения на орбиту космических аппаратов OneWeb с космодрома Восточный ракетой-носителем среднего класса «Союз-2.1б» 25 марта», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В Минобороны отметили, что специалисты ЦККП проанализировали и обработали координатную и некоординатную информацию о спутниках OneWeb.

В прошлый четверг с Восточного на орбиту были выведены восемь спутников OneWeb, всего запланировано вывести 36 аппаратов.

Первые шесть спутников OneWeb были отправлены на орбиту с космодрома Куру на ракете «Союз-СТ» 28 февраля 2019 года. В начале февраля 2020 года на орбиту вывели 34 аппарата, еще столько же 21 марта. В декабре 2020 года спутники OneWeb впервые запустили с космодрома Восточный.

Напомним, OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.



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