Статую неуверенной Греты Тунберг поставили в Англии

В британском городе Уинчестер появилась бронзовая статуя шведской активистки Греты Тунберг, сообщают СМИ.

Статуя называется «Сделай мир лучше». Она установлена во дворе университета Уинчестера. Студенты выступали против, указывая на то, что статуя обошлась в 23,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, возражения были вызваны и неоднозначным отношением к самой Тунберг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hampshire Chronicle.

Вице-канцлер университета профессор Джой Картер сообщила, что деньги были выделены в рамках финансирования строительства нового корпуса и не были отвлечены от средств, предназначенных для нужд студентов. Как сообщила Картер, в университете гордятся, что «чествует эту вдохновляющую женщину таким образом», хоть и знают, что «многие считают ее фигурой неоднозначной».

Автор скульптуры Кристин Чарльзворт отметила, что стремилась выразить неуверенность и незащищенность Тунберг, страдающей синдромом Аспергера, и одновременно ее решимость отстаивать свои взгляды.

Напомним, изображение экоактивистки решили поместить на шведские почтовые марки. Тунберг получила известность после того, как стала в одиночестве бастовать у местного парламента по пятницам. Для этого она стала прогуливать школу. Выступление на нью-йоркском саммите ООН по климату в 2019 году сделало Тунберг мировой звездой. В 2020 году Тунберг заявила, что возвращается к учебе в школе.