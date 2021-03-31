 

Конгрессмена США заподозрили в сексуальной связи с несовершеннолетней

31.03.2021, 5:36, Новости дня
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Член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, который является соратником экс-президента США Дональда Трампа, мог состоять в сексуальных отношениях с 17-летней девушкой, сообщают СМИ.

Минюст США выясняет, были ли сексуальные отношения и платил ли Гетц девушке за то, чтобы она отправлялась с ним в поездки. Расследование начали в последние месяцы правления Трампа, оно стало частью расследования против чиновника из Флориды Джоэля Гринберга, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней девочки. 

«Я знаю только, что это связано с женщинами», – сообщил Гетц добавив, что его «щедрость по отношению к бывшим девушкам» хотят «переквалифицировать во что-то более неподобающее». Его адвокаты работают с минюстом, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Самому Гетцу сейчас 38 лет.



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