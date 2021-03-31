 

«Академик Черский» направился к берегам Дании для укладки «Северного потока – 2»

31.03.2021, 4:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трубоукладчик «Академик Черский» направился к исключительной экономической зоне Дании для проведения подготовительных работ перед укладкой газопровода «Северный поток – 2», рассказал в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой», – передает сообщение ТАСС.

Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). 

Тем временем глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях нарушений на выборах

12.01 / БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний

03.10 / Грузия запретила транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан

19.03 / ЧФ сообщил о слежении за американским крейсером «Монтерей» в Черном море

12.10 / Врач Трампа заявил: президент более не опасен для окружающих

27.12 / Пашинян сообщил о вариантах проведения выборов в парламент Армении

18.01 / Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне

19.09 / Лукашенко закрывает границы с Европой и усиливает границу с Украиной

22.02 / В США алгебру сочли расизмом

01.08 / Переход на RAB-тариф уменьшит аварии в электросетях – Всеукраинская энергетическая ассамблея

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)