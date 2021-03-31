«Академик Черский» направился к берегам Дании для укладки «Северного потока – 2»

Трубоукладчик «Академик Черский» направился к исключительной экономической зоне Дании для проведения подготовительных работ перед укладкой газопровода «Северный поток – 2», рассказал в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед трубоукладкой», – передает сообщение ТАСС.

Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A).

Тем временем глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил санкциями участникам строительства газопровода. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможности применения дополнительных односторонних санкций против участников проекта «Северный поток – 2», в том числе в отношении компании Nord Stream 2 AG.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.