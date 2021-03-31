Кофе навынос подорожал в РФ на 11%

В кафе в РФ на 11% подорожал кофе навынос, если сравнивать с ценой, которая была в марте 2020 года, сообщили в компании «Эвотор».

ИТ-компания «Эвотор» оценила средний чек кофеен в 218 рублей – «на 11% выше, чем в прошлом году». При этом среднее число чеков за месяц на одну кофейню увеличилось на 9%. Для оценки брались небольшие торговые точки, где кофе предлагают навынос, передает РИА «Новости».

В апреле из-за ситуации с коронавирусом «не работало больше половины кофеен». Их «число вернулось к прежнему уровню только к сентябрю». В Москве средняя стоимость заказа выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: в Москве – рост на 11% до 235 рублей, в Петербурге – на 8% до 211 рублей.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников опроверг распространенные мифы о вреде кофе, отметив, что этот напиток способен предотвратить рак печени.