Мнение: О 100% признаке прихода «белого и пушного»
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Среди моих знакомых офлайн есть убеждённые скептики. По их мнению, я сгущаю краски, когда говорю о наступившем кризисе. Один из них, владелец очень немалого бизнеса, так и вовсе заявил, мол, не поверю ни в какой кризис-шмизис, пока все эти «белые воротнички» не побегут ко мне на вакансии грузчиков и уборщиков.
И не так уж много времени прошло с нашей приятной встречи… Как вот… Началось…
Ещё один мой знакомый, тоже из #бизнеса, поделился актуальным и жизненным наблюдением.
Мы открыли вакансию на продажи в начале этой недели. Уже к пятнице у меня на столе лежало 23 резюме, что довольно-таки много для нашей «сельской местности» (всего-то за неделю!). Но удивительно не это, удивительно другое. Из 23-х – порядка 16-ти резюме… от бывших руководителей отделов или коммерческих директоров – на должность обычного продавца!
В прошлые годы, конечно, тоже бывало два-три резюме от коммерческих директоров. И мы воспринимали это просто как попытку прощупать почву: «мол ищете продавца – посмотрите может вам и опытный руководитель этого продавца потребуется?».
Но такое обилие резюме руководителей в этот раз, честно скажу, обескураживает. И я даже не могу понять почему так. Версий реально много начиная от повального сокращения персонала, заканчивая желанием работать рядом с домом при этом с явным даунгрейдом по должности и ЗП. Но есть ещё мысли про безнадёгу поиска работы – то есть все эти кандидаты перешли на схему «отправлять резюме везде и всюду».
Такой вот #рынок труда прямо сейчас. И это не какой-то депрессивный регион. Это вполне благополучный Краснодар. Но и там уже стопроцентные «белые воротнички» готовы практически на всё, лишь бы найти работу. Нет, это ещё не крайний #голод, когда бывший комдир готов идти хоть в грузчики, хоть в носильщики, хоть в мойщики туалетов. Но уже к тому близко.
И если подобное начинается у богатых и благополучных, то что же, чёрт возьми, происходит сейчас у отсталых и бедных?
Получается, как ни крути, #песец на подходе? Или уже пришёл?
View Poll: Пушной
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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