Мнение: Письмо: “Новые нейронные связи”

Про весеннее обострение – это я не шучу.

Полная личка – такие письма.

После прочтения первого абзаца приходится блокировать авторов.

Вот, например, мужское письмо. Короткое, поэтому до конца дочитала и вам покажу.

khotabuch

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение о моей истории.

Читаю вас уже пару лет, мне 36 чайлдфри, бисексуал. В этом письме речь пойдет об отношениях с женщинами.

Все началось с совета друга, когда мне было 18. Друг был мой ровесник, очень успешный у женщин в те времена, Казанова и альфонс микрорайонного масштаба (с внешность Ален де Лона).

Он сказал мне фразу, которая изменила всю жизнь:

“Секрет успеха, в том что надо общаться только с теми, кому ты сам нравишься – всех остальных вычеркнуть и не обращать внимания – это 100% не твое”.

На практике это означало : держать глаза всегда открытыми, из толпы ты всегда кому то понравишься – просто вероятность.

Если ничего подходящего не клюнуло – раскидывай шире сеть, веди более активную социальную жизнь, больше общайся.

С теми кому ты понравился можно работать дальше – выбрав то что тебе больше нравится и обязательно обменяться контактами

( в 80-90% без особых целей – просто твоя личная база данных).

У меня ушло примерно 1 год, что бы полностью перестроить себя, выстроить новые нейронные связи, научиться улавливать сигналы от целевой аудитории.

Дальше “пошло поехало” : в такие (не хитрые) сети попадались и очень красивые и богатые, в общем приличных девушек было достаточно.

Конечно отношения часто заканчивались по причине разочарования девушек, т.к. я совсем не вкладывался и вел себя отвратительно.

Но даже при таком поведении некоторые девушки “влюблялись на долго” и сейчас поддерживаю с ними контакты. С “моралью”, по моему – все нормально, потому что все построено на поиске выгоды и котировок ОЗ.

В общем прошло 18 лет – и все по прежнему работает, я доволен и спокоен.

Еще при такой схеме здорово включается механизм описанный А.С Пушкиным :”чем меньше женщину мы любим……….”

Конечно, я тоже влюбляюсь , достаточно часто (примерно 1 раз в год), но это всегда легко приходит – легко уходит.

Специально имиджем я не занимаюсь – ленюсь.

Если я попаду на разбор, и читателям будет интересно – могу описать “жаренные истории”.